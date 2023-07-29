«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи

Сегодня, 29 июля, издание Africa Foot United сообщает о том, что 25-летний ангольский полузащитник Жоау Батчи может перейти из «Краснодара» в московский «Спартак».

Согласно данным источника, наставник красно-белых Гильермо Абаскаль попросил руководителей клуба обратить внимание на игрока «быков».

Напомним, Жоау Батчи стал футболистом краснодарского клуба в сентябре 2022 года. Его действующее контрактное соглашение с «быками» рассчитано до середины 2025 года. До перехода в РПЛ Батчи выступал за португальский клуб «Шавиш».

В минувшем сезоне ангольский полузащитник сыграл 22 встречи, в которых забил три гола. В 1-м туре нового сезона РПЛ 25-летний игрок отличился в матче с «Динамо» (3:1).