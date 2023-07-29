ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Головин прокомментировал свой дубль в ворота «Болоньи» за «Монако»

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу монегасков.
29 июля 2023 13:39
автор: Виталий Овсянников

27-летний российский футболист Александр Головин, выступающий за «Монако» на позиции полузащитника, прокомментировал свой дубль в ворота итальянской «Болоньи» в товарищеском матче.

Игра закончилась победой французского клуба со счётом 3:2.

«Готовимся к старту сезона в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры ещё есть время. Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская встреча, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно», — заявил Головин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, матч 1-го тура чемпионата Франции в грядущем сезоне «Монако» проведёт на выезде против «Клермона».

источник: Чемпионат.com
Смолов и Тюкавин выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»
Смолов и Тюкавин выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»
Игра начнётся в 15:00 мск.
29.07.2023 13:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Крылья Советов» — «Динамо»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
«Крылья Советов» — «Динамо»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
2-й тур Российской премьер-лиги откроется матчем в Самаре.
29.07.2023 13:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи
«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи
25-летний футболист выступает за «быков» с 2022 года.
29.07.2023 13:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Дмитрий Сычёв прокомментировал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»
Сумма трансфера составила 60 млн евро.
29.07.2023 12:58
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Криштиану Роналду не забил в пятой игре подряд
Он вышел на замену в матче с «Аль-Шабабом».
29.07.2023 12:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Кокорина рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего «Фиорентины»
Его контракт с итальянским клубом завершится в середине 2024 года.
29.07.2023 12:31
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гасилин: ни одному петербуржцу не понравится, если в «Зените» будет 11 бразильцев в старте
Мнение форварда клуба «Чисто Питер».
29.07.2023 12:09
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Английский игрок «Реала» Беллингем получит гражданство Ирландии, чтобы не считаться легионером
Английский игрок «Реала» Беллингем получит гражданство Ирландии, чтобы не считаться легионером
Контракт футболиста с мадридским клубом истекает в июне 2029 года.
29.07.2023 12:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.