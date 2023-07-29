Головин прокомментировал свой дубль в ворота «Болоньи» за «Монако»

27-летний российский футболист Александр Головин, выступающий за «Монако» на позиции полузащитника, прокомментировал свой дубль в ворота итальянской «Болоньи» в товарищеском матче.

Игра закончилась победой французского клуба со счётом 3:2.

«Готовимся к старту сезона в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры ещё есть время. Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская встреча, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно», — заявил Головин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, матч 1-го тура чемпионата Франции в грядущем сезоне «Монако» проведёт на выезде против «Клермона».