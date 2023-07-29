Смолов и Тюкавин выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на стартовый матч 2-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнётся в 15:00 по московскому времени.

«Крыльев Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Карпицкий.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Захарян, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

В 1-м туре «Крылья Советов» обыграли в гостях «Ахмат» (2:1), а «Динамо» уступило дома «Краснодару» (1:3).