Агент Тюкавина прокомментировал запрет продажи форварда в клубы РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал запрет продажи своего клиента, нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в клубы Российской премьер-Лиги.

«Если Гафин сказал, что в РПЛ Тюкавина не продают, то, значит, так и есть, лучше его спросить, почему так. У нас цель — Европа, но никакой конкретики сейчас я давать не могу», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, контракт Константина Тюкавина с «Динамо» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего форварда в 7 миллионов евро.