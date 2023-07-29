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Агент Тюкавина прокомментировал запрет продажи форварда в клубы РПЛ

Действующее соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.
29 июля 2023 14:16
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал запрет продажи своего клиента, нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в клубы Российской премьер-Лиги.

«Если Гафин сказал, что в РПЛ Тюкавина не продают, то, значит, так и есть, лучше его спросить, почему так. У нас цель Европа, но никакой конкретики сейчас я давать не могу», приводит слова агента Sport24.

Напомним, контракт Константина Тюкавина с «Динамо» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего форварда в 7 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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