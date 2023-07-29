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Экс-наставник «Ростова» Балахнин: назло президенту вышли и обыграли «Спартак»

2003 год является одним из знаковых для жёлто-синих.
29 июля 2023 14:29
автор: Максим Скороходов

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, как экс-президент клуба Иван Саввиди был зол на команду после поражения московскому «Спартаку» (0:1) в финале Кубка России в 2003 году.

«Он просто изничтожил хорошую команду. Начиная от «вы не выполнили задачу» и заканчивая «вы никакие, я вас терпеть не могу». Это я ещё мягко говорю. Команда видела такое отношение, объяснял им, что, как бы ни было тяжело, надо играть дальше, даже если захотите уйти, давайте лучше уберём негатив и доиграем. И назло президенту они вышли и обыграли «Спартак» через неделю после финала», — приводит «Матч ТВ» слова Балахнина.

Благодаря победе в Кубке России «Спартак» отобрался в еврокубки. Чемпионат России красно-белые завершили на десятом месте (36 очков), а «Ростов» на 11-м (34).

В упомянутом матче чемпионата 2003 года «Ростов» обыграл «Спартак» — 3:2.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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