Олимпийская чемпионка Горохова призвала Россию выйти из МОК после инцидента с Харлан

Трёхкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова уверена, что международный олимпийский комитет (МОК) контролируется западными политиками, поэтому России нужно прекращать сотрудничество с этой организацией.

«МОК выступает за более нежное отношение к украинским спортсменам. Однако все должны быть равны, почему кому-то должен быть лучше? Зачем он вмешивается в эти дела? Есть федерации, которые живут по своим правилам. Однако МОК начинает вмешиваться, требовать пересмотра, и смысла бороться с ним я не вижу — какую команду дадут, так они и голосуют, там нет никакой логики. Надо вообще уходить из МОК, заканчивать розыгрыш деревянных медалей и спорить, кого допускать, а кого — нет. Делать там нечего», — приводит слова Гороховой ТАСС.

Напомним, ранее украинка Ольга Харлан изначально была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия со Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира, однако после призыва МОК «деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами» Международная федерация фехтования отменила наказание.