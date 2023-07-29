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«Крылья Советов» готовы предложить за переход Оздоева около 1 миллиона евро

На данный момент он выступает за турецкий «Фатих Карагюмрюк».
29 июля 2023 14:43
автор: Виталий Овсянников

30-летний российский футболист Магомед Оздоев, выступающий за «Фатих Карагюмрюк» на позиции полузащитника, может вернуться в чемпионат России.

Об этом сегодня, 29 июля, сообщает издание Sport24.

Согласно данным источника, самарские «Крылья Советов» готовы предложить за переход россиянина около одного миллиона евро. Также известно, что клуб готов платить Оздоеву около 50 миллионов рублей за сезон.

Текущее соглашение экс-игрока «Зенита» с клубом «Фатих Карагюмрюк» рассчитано до середины 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Магомеда Оздоева составляет 2,2 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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