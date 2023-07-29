С «Ростова» сняли запрет на регистрацию новичков: клуб заявил Ионова, Акбашева и Ваханию

С «Ростова» сняли запрет на регистрацию новичков, об этом свидетельствует тот факт, что в заявке клуба на чемпионат России числятся хавбеки Алексей Ионов, Роман Акбашев, а также защитник Илья Бахания.

Напомним, клуб не мог из-за экономических санкций рассчитаться со шведским «Норчёпингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, за что получил наказание от ФИФА.

Ионов, Акбашев и Бахания перешли в «Ростов» в статусе свободных агентов.

29 июля «Ростов» примет «Зенит» в рамках 2-го тура РПЛ. Матч начнётся в 20:00 мск.