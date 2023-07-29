Президент «Лануса» рассказал о ходе переговоров с «Крыльями Советов» по трансферу Переса

Президент аргентинского «Лануса» Луис Чебель рассказал о ходе переговоров с «Крыльями Советов» по трансферу полузащитника команды Факундо Переса.

«На данный момент прогресса в переговорах по трансферу Переса нет. Но я думаю, что вероятность его перехода в «Крылья Советов» высока. У нас ещё достаточно времени», — сказал Чебель в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний Факундо Перес провёл за «Ланус» 11 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 450 тысяч евро.