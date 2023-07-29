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«Урал» продлил контракт с Олегом Шатовым

Он перешел в екатеринбургский клуб 1 февраля 2022 года.
29 июля 2023 15:36
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 29 июля, президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о том, что клуб продлил контрактное соглашение с 33-летним полузащитником Олегом Шатовым.

Также он сообщил, что футболист включен в заявку уральской команды на сезон.

«Мы заранее включили Олега в заявку, потому что по окончании сезона продлили с ним договор. Он, как я говорил и раньше, бессрочный. Мы всегда рассчитываем на Олега, будет у него здоровье — будет играть. Восстановление продлится до конца августа», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Олег Шатов провел только пять встреч в составе «Урала». Он не играл с ноября 2022 года и продолжает восстанавливаться после травмы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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