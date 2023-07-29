«Динамо» обыгрывает «Крылья Советов» после завершения первого тайма матча 2-го тура РПЛ

На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре завершился первый тайм матча 2-го тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо».

На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу бело-голубых. На 8-й минуте забил полузащитник Арсен Захарян, а на 31-й - форвард Константин Тюкавин. Отставание спустя 4 минуты сократил форвард самарской команды Фернандо Костанца. Однако на 40-й минуте разрыв снова составил два мяча: забил Федор Смолов.

В первом туре «Крылья Советов» обыграли в гостях «Ахмат» (2:1), а «Динамо» проиграло дома «Краснодару» (1:3).