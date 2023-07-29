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«Крылья Советов» — «Динамо»: Смолов увеличил преимущество бело-голубых

2-й тур РПЛ открылся в Самаре.
29 июля 2023 15:47
автор: Максим Скороходов

На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре проходит матч 2-го тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо».

На 8-й минуте хавбек бело-голубых Арсен Захарян открыл счёт в матче, на 31-й минуте преимущество «Динамо» упрочил Константин Тюкавин, на 35-й разрыв сократил форвард самарской команды Фернандо Костанца. Однако на 40-й минуте разрыв снова составил два мяча: забил Фёдор Смолов. Cчёт 3:1 в пользу «Динамо».

В 1-м туре «Крылья Советов» обыграли в гостях «Ахмат» (2:1), а «Динамо» уступило дома «Краснодару» (1:3).

источник: «Советский спорт»
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