«Урал» — «Пари НН»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

29 июля в 17:30 по московскому времени в матче 2-го тура РПЛ «Урал» сыграет дома против «Пари НН».

Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург-Арена». Обслужит матч судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым. Ассистентами судьи выступят Алексей Стипиди и Варанцо Петросян.

Посмотреть матч «Урал» — «Пари НН» бесплатно на ТВ не получится. Показывать встречу будет только канал «Матч Премьер», доступный по подписке.

В 1-м туре подопечные Виктора Гончаренко сенсационно обыграли ЦСКА (2:1), а нижегородцы ожидаемо уступили «Зениту» (0:2).