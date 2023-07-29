Форвард сборной Уругвая Кавани покидает «Валенсию»

Нападающий Эдинсон Кавани расторг контракт с «Валенсией» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей».

Ранее появилась информация, что 36-летний футболист в ближайшее время заключит соглашение с «Бока Хуниорс».

Добавим, что Кавани перешёл в «Валенсию» на правах свободного агента в августе 2022 года. Всего за «оранжевых» он отыграл 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету 136 игр, 58 забитых мячей и 17 ассистов в составе сборной Уругвая. Ранее на клубном уровне он выступал за «ПСЖ», «Наполи», «Палермо» и «Манчестер Юнайтед».