«Урал» — «Пари НН»: стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата РПЛ

В субботу, в матче 2-го тура РПЛ сыграют «Урал» и «Пари Нижний Новгород». Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Шеттине.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Юлдошев, Калинский, Михайлов, Трошечкин, Майга, Севикян.

В матче 1-го тура «Урал» нанёс поражение ЦСКА (2:1), а «Пари Нижний Новгород» проиграл «Зениту» (0:2).