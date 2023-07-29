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Последний новичок «Ростова» Мохеби попал в заявку команды в РПЛ после снятия запрета ФИФА

Ранее ростовский клуб не мог регистрировать новых игроков из-за долга по трансферу Понтуса Альмквиста.
29 июля 2023 16:36
автор: Глеб Шевяков

«Ростов» внёс в заявку Российской Премьер-Лиги новоприобретённого футболиста, форварда Мохаммада Мохеби.

Отметим, что ранее жёлто-синие получили запрет со стороны ФИФА на регистрацию новичков из-за своей задолженности перед «Норчёпингом» по покупке полузащитника Понтуса Альмквиста.

Добавим, что Мохеби перешёл в «Ростов» из «Санта-Клары» в прошедшее межсезонье. Сезон-2022/2023 он провёл на правах аренды в «Эстеглале». За иракскую команду он сыграл 34 матча, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

источник: РПЛ
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