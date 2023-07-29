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«Крылья Советов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ с «Динамо», забив на 91-й минуте

Решающий мяч был реализован с пенальти.
«Крылья Советов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ с «Динамо», забив на 91-й минуте
29 июля 2023 17:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

В матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» на своём поле сыграли вничью с «Динамо».

Встреча завершилась со счётом 3:3. В составе »Динамо» отличились Арсен Захарян (8-я минута), Константин Тюкавин (30-я) и Фёдор Смолов (39-я).

Хозяева ответили точными ударами Фернандо Констанца (35-я), Гленн Бейл (74-я) и Бенхамин Гарре, реализовавший пенальти на 91-й минуте.

Теперь у самарского клуба три очка в активе после двух стартовых матчей. У «Динамо» — одно очко.

В следующем туре »Крылья» 5 августа примут «Ростов». Московский клуб днём позже сыграет на выезде с «Зенитом».

РПЛ
2-й тур
«Крылья Советов» (Самара) «Динамо» (Москва) 3:3 (1:3)

Голы: Констанца, 35, Бейл, 74, Гарре, 90+1 - Захарян, 8, Тюкавин, 30, Смолов, 39.

источник: «Советский спорт»
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