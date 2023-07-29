«Крылья Советов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ с «Динамо», забив на 91-й минуте

В матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» на своём поле сыграли вничью с «Динамо».

Встреча завершилась со счётом 3:3. В составе »Динамо» отличились Арсен Захарян (8-я минута), Константин Тюкавин (30-я) и Фёдор Смолов (39-я).

Хозяева ответили точными ударами Фернандо Констанца (35-я), Гленн Бейл (74-я) и Бенхамин Гарре, реализовавший пенальти на 91-й минуте.

Теперь у самарского клуба три очка в активе после двух стартовых матчей. У «Динамо» — одно очко.

В следующем туре »Крылья» 5 августа примут «Ростов». Московский клуб днём позже сыграет на выезде с «Зенитом».

РПЛ

2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 3:3 (1:3)

Голы: Констанца, 35, Бейл, 74, Гарре, 90+1 - Захарян, 8, Тюкавин, 30, Смолов, 39.