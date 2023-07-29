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Радимов высказался в предстоящем матче «Локомотива» с «Факелом» в РПЛ 

Игра состоится завтра, 30 июля, в Воронеже.
29 июля 2023 16:59
автор: Глеб Шевяков

Тренер и бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура чемпионата России, в котором «Факел» примет на своём поле «Локомотив».

«После поражения в 1-м туре и после поражения в кубковом матче для «Факела» далеко не всё просто. К тому же команда потеряла пару ведущих игроков. Но «Локо» тоже раненый – они на раз-два набирали очки весной, а тут – осечка с «Рубином». Если они хотят побороться за что-то существенное, так очки терять нельзя», — приводит слова 47-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что очная встреча «Факела» и «Локомотива» пройдёт в воскресенье в Воронеже. Начало матча в 17:30 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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