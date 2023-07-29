«Бавария» работает над трансфером голкипера Давида Райи

27-летний испанский футболист Давид Райя, выступающий за «Брентфорд» на позиции голкипера, может перейти в мюнхенскую «Баварию».

Об этом сегодня, 29 июля, сообщает спортивный обозреватель Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Согласно информации источника, мюнхенцы активно ищут замену Яну Зоммеру, который, вероятнее всего, уйдёт из «Баварии» в ближайшее время. Действующий чемпион Германии работает над трансфером испанского вратаря, однако главная проблема в стоимости.

«Брентфорд» просит за Давида Райю не менее 40 млн евро, а «Бавария» считает эту сумму завышенной. Источник сообщает, что руководство мюнхенцев пытается найти компромисс.

По данным портала Transfermarkt, стоимость испанца составляет 25 млн евро.