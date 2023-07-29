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«Челси» в ближайшее время может подписать футболиста «Ренна»  

Игрок является воспитанником французского клуба.
29 июля 2023 17:36
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Ренна» Лесли Угочукву сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «Челси» находится в шаге от того, чтобы подписать 19-летнего футболиста за 30 миллионов евро. Сообщается, что о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Добавим, что Угочукву является воспитанником академии «Ренна». В прошедшем сезоне за красно-чёрных он отыграл 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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