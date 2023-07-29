Спортивный директор «Крыльев Советов» прокомментировал волевую ничью в матче с «Динамо»

40-летний экс-футболист Сергей Корниленко, в настоящее время занимающий должность спортивного директора «Крыльев Советов», прокомментировал ничейный исход в матче своей команды с московским «Динамо».

«После матча с «Динамо» смешанные чувства. Чувства такие же, как была игра. Есть удовлетворение от результата и второго тайма. Но есть и вопросы по первому тайму — сделали слишком много невынужденных ошибок. Результат, наверное, закономерный. Но я думаю, что, не допуская простых ошибок, которые были в первом тайме, можно было рассчитывать на победу», — сказал Корниленко в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, по итогам первой половины встречи самарцы уступали 1:3. В середине второго тайма Гленн Бейл сократил отставание, а на 91-й минуте Бенхамин Гарре реализовал пенальти и сравнял счёт.