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Стала известна сумма выкупа форварда «Динамо» Тюкавина для зарубежных клубов

Действующее соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.
29 июля 2023 17:42
автор: Степан Шереметьев

Сумма выкупа нападающего «Динамо» Константина Тюкавина для зарубежных клубов составляет 15 миллионов евро.

Ранее член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин заявил, что форвард не продаётся для клубов РПЛ. 27 июля «СЭ» сообщал, что 21-летнего россиянина пытался подписать ЦСКА.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 24 гола и 17 результативных передач в 94 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
Агент Тюкавина прокомментировал слухи об условиях продления контракта нападающего с «Динамо» 
Ранее сообщалось, что сторона футболиста требует три миллиона евро для заключения нового соглашения с бело-голубыми. 
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