Анчелотти поделился мнением об атакующей линии «Реала» перед началом нового сезона 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил, в каком состоянии находится линия атаки команды.

Отметим, что в прошедшее межсезонье стан «сливочных» пополнили нападающий Хоселу и полузащитник Браим Диас, который вернулся из аренды из «Милана».

«Нападающие? У нас есть игроки в линии атаки, и этого достаточно. Мы укомплектованы. Впереди у нас всё очень хорошо. Браим и Хоселу доказали, что могут приносить пользу. У «Реала» есть ресурсы, чтобы забивать голы», — приводит слова итальянского специалиста COPE.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Реал» стал победителем Кубка Испании, занял вторую строчку в национальном первенстве и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов.