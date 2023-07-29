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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре: мы заслужили ничью

«Осинькин сказал нам много интересных слов, чтобы разбудить».
29 июля 2023 18:03
автор: Виталий Овсянников

Аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал ничейный исход своей команды в матче с «Динамо» (3:3) во 2-м туре РПЛ.

«Была очень сложная игра, особенно с таким мощным оппонентом. Но вторая 45-минутка удалась нам лучше. Думаю, что мы заслужили этот результат. Эта ничья эмоционально похожа на победу? Нет, но это правильный результат, поскольку в первом тайме мы спали, но втором — проснулись. О чём разговаривали в раздевалке перед вторым таймом? Тренер сказал нам много интересных слов, чтобы разбудить», — приводит слова Гарре «Матч ТВ».

По итогам первого тайма «Динамо» побеждало со счётом 3:1, однако во второй половине встречи «Крылья Советов» вырвали ничью — 3:3. В концовке встречи Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар и был признан лучшим игроком матча.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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