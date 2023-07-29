Нападающий «Пари НН» Севикян выразил желание выступать за сборную Армении

Форвард «Пари НН» Эдгар Севикян признался, что желает играть в составе сборной Армении.

«Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении. Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!» — приводит слова 21-летнего футболиста Metaratings.ru.

Напомним, Севикян перешёл в «Пари НН» в июле 2022 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне за нижегородцев он сыграл 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал за испанский «Леванте». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.