Уилкшир высказался об игре «Динамо» на старте сезона под руководством Лички 

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил выступление московского клуба во главе с Марцелом Личкой на старте сезона-2023/2024.

«Начало чемпионата было не самым удачным, но у нового тренера было не так много времени. Результаты появятся. Я надеюсь, что все изменится, но руководство приняло решение перед началом сезона выбрать Личку. Сейчас руководство должно поддержать тренера и не принимать преждевременных решений», — приводит слова Уилкшира «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в новом сезоне чемпионата России «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» (1:3), а затем сыграло вничью в гостях с «Крыльями Советов» (3:3). В рамках Кубка России столичная команда проиграла «Пари НН» в серии пенальти (1:1, пенальти — 3-4).