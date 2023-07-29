«Урал» и «Пари НН» играют вничью после первого тайма матча 2-го тура РПЛ 

Завершился первый тайм матча 2-го тура чемпионата России, в котором «Урал» принимает на своём поле «Пари НН».

Отметим, что в первой половине встречи команды не смогли открыть счёт на табло.

В первом тайме хозяева поля больше владели мячом (53 на 47), были равны с соперником по количеству нанесённых ударов (2-2), однако уступили нижегородцам по количеству ударов в створ (0-1).

Добавим, что в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» одержал победу над ЦСКА (2:1), а «Пари НН» потерпел поражение от «Зенита» (0:2).