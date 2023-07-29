Агент Тюкавина прокомментировал слухи об условиях продления контракта нападающего с «Динамо» 

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на новость о том, что он требует три миллиона евро для того, чтобы его клиент подписал новый контракт со столичным клубом.

«Это написал какой-то идиот! Какие € 3 млн, о чём вы? Чтобы обсуждать такие цифры и контракт, надо чтобы «Динамо» его предложило. Пока никаких действий со стороны клуба нет. Не хочется даже объяснять такую фигню. Давайте лучше сконцентрируемся на игре футболистов и будем обсуждать сам футбол, а не подобное», — приводит слова агента Sport24.ru.

Добавим, Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В минувшем сезоне за москвичей он провёл 38 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.