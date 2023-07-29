Личка: слухи о переходе могли мешать Захаряну

46-летний чешский специалист Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», прокомментировал игру Арсена Захаряна в матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

20-летний полузащитник отметился забитым мячом и результативной передачей.

«Знал ли я, что Захарян будет играть с «Крыльями»? Да, на 100%. Заха сыграл хорошую игру. Да, забил гол и отдал голевой пас, но сделал много работы для команды, надо было помогать на фланге Дасе. Очень доволен игрой Захаряна. Слухи усложняли подготовку к матчу? Мне это не мешает. Когда игрок тренируется, работает, он играет. Это могло мешать игроку: «Может, не надо играть, могу травмироваться». Но вы видели отношение Захи к игре и команде, он отнёсся на 100%», — цитирует Личку издание Metaratings.

Ранее сообщалось, что Захарян может перейти в итальянский «Лацио».