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Личка: слухи о переходе могли мешать Захаряну

Главный тренер «Динамо» подвёл итоги игры с «Крыльями Советов».
29 июля 2023 18:42
автор: Виталий Овсянников

46-летний чешский специалист Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», прокомментировал игру Арсена Захаряна в матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

20-летний полузащитник отметился забитым мячом и результативной передачей.

«Знал ли я, что Захарян будет играть с «Крыльями»? Да, на 100%. Заха сыграл хорошую игру. Да, забил гол и отдал голевой пас, но сделал много работы для команды, надо было помогать на фланге Дасе. Очень доволен игрой Захаряна. Слухи усложняли подготовку к матчу? Мне это не мешает. Когда игрок тренируется, работает, он играет. Это могло мешать игроку: «Может, не надо играть, могу травмироваться». Но вы видели отношение Захи к игре и команде, он отнёсся на 100%», — цитирует Личку издание Metaratings.

Ранее сообщалось, что Захарян может перейти в итальянский «Лацио».

источник: Metaratings.ru
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