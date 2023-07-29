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Совладелец «Интер Майами» надеется, что Лионель Месси сможет провести прощальный матч на «Камп Ноу»

Аргентинский форвард выступал за «Барселону» на протяжении 16 лет.
29 июля 2023 18:48
автор: Глеб Шевяков

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что рассчитывает на прощальный матч нападающего команды Лионеля Месси на домашнем стадионе «Барселоны» — «Камп Ноу».

«Это только моё личное мнение. Я не знаю, будет ли это какая-то дружеская или прощальная игра. Надеюсь, что-то будет, когда откроется новый «Камп Ноу», потому что на их стадионе не будет матчей ближайшие полтора года. Надеюсь, Месси сможет попрощаться. Это не означает, что он будет играть за «Барселону». Он не перейдёт туда на правах аренды. Этого не произойдёт. Но он заслужил правильного прощания там», — приводит слова функционера AS.

Напомним, Месси играл в составе «Барселоны» с 2005 по 2021 год. Вместе с каталонским клубом он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал десятикратным чемпионом Испании и семикратным обладателем Кубка страны. В прошедшее межсезонье он перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента после того, как его контракт с «ПСЖ» истёк.

источник: AS
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