В «Америке» отреагировали на возможный переход Диего Вальдеса в клуб РПЛ 

Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос поделился мнением о возможном переходе хавбека команды Диего Вальдеса в российскую команду.

Ранее появилась информация, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.

«Нет никаких шансов, что Вальдес продолжит карьеру в клубе РПЛ. Мы не можем получать деньги от российских клубов», — приводит слова Баньоса Sport24.ru.

Добавим, что Вальдес присоединился к «Америке» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за мексиканский клуб он отыграл 40 матчей, отметился 13 забитыми мячами и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в шесть с половиной миллионов евро.