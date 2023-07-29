«Ростов» — «Зенит»: стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

29 июля в 20:00 по московскому времени в матче 2-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» сыграет дома против «Зенита».

Команды огласили стартовые составы.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Мелехин, Ионов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Ерохин, Бакаев, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

В 1-м туре «Ростов» одержал волевую победу над «Факелом» (2:1), а «Зенит» взял верх над «Пари НН» (2:0).