Главный тренер «Динамо» Личка - о ничье с «Крыльями Советов»: мы сели к своим воротам

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после гостевого матча второго тура Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

По ходу игры бело-голубые вели в счете 2:0 и 3:1, но упустили победу, пропустив третий мяч с пенальти на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«В футбол играют 90 минут, нужно держать ритм и сохранять стабильность на протяжении всего времени. После 65-й минуты мы сели к своим воротам и начали переживать за результат. Мы сами отдали инициативу, у нас перестал получаться быстрый выход в атаку, мы стали больше играть назад. А у Самары очень хорошая команда с индивидуально сильными футболистами. Им уже нечего было терять. Понятно, что второй гол был забит красивым дальним ударом, но у Бейла было очень много свободного пространства, и его никто не встречал. Потом они отыгрались с пенальти », - приводит пресс-служба «Динамо» слова главного тренера.

У самарского клуба три очка в активе после двух стартовых матчей. У «Динамо» — одно очко.

В следующем туре «Крылья» 5 августа примут «Ростов». Московский клуб днём позже сыграет на выезде с «Зенитом».