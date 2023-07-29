ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Главный тренер «Динамо» Личка - о ничье с «Крыльями Советов»: мы сели к своим воротам

Бело-голубые упустили преимущество в два мяча.
29 июля 2023 19:10
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после гостевого матча второго тура Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

По ходу игры бело-голубые вели в счете 2:0 и 3:1, но упустили победу, пропустив третий мяч с пенальти на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«В футбол играют 90 минут, нужно держать ритм и сохранять стабильность на протяжении всего времени. После 65-й минуты мы сели к своим воротам и начали переживать за результат. Мы сами отдали инициативу, у нас перестал получаться быстрый выход в атаку, мы стали больше играть назад. А у Самары очень хорошая команда с индивидуально сильными футболистами. Им уже нечего было терять. Понятно, что второй гол был забит красивым дальним ударом, но у Бейла было очень много свободного пространства, и его никто не встречал. Потом они отыгрались с пенальти », - приводит пресс-служба «Динамо» слова главного тренера.

У самарского клуба три очка в активе после двух стартовых матчей. У «Динамо» — одно очко.

В следующем туре «Крылья» 5 августа примут «Ростов». Московский клуб днём позже сыграет на выезде с «Зенитом».

источник: ФК Динамо (Москва)
«ПСЖ» не намерен продавать Маркиньоса в летнее трансферное окно 
Ранее появилась информация, что в услугах бразильца заинтересован «Аль-Наср». 
29.07.2023 20:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Гавр» внес Кузяева в заявку команды на чемпионат Франции
Неделю назад россиянин дебютировал за команду в товарищеском матче против ПСЖ.
29.07.2023 19:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» нацелился на футболиста, которым интересуется ЦСКА 
В данный момент он является игроком «Клермона».
29.07.2023 19:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Масалитин ожидает, что матч между ЦСКА и «Ахматом» будет сложным для обеих команд
Игра пройдет 30 июля в Грозном.
29.07.2023 19:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дмитрий Тихий признан лучшим игроком матча «Урал» – «Пари НН»
Очная встреча футбольных клубов завершилась вничью.
29.07.2023 19:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Клопп определился с тем, кто будет выполнять функции капитана «Ливерпуля»
Наставник решил не проводить голосование.
29.07.2023 19:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Анчелотти заявил, что «Реал» завершил работу на трансферном рынке
Клуб сделал несколько приобретений.
29.07.2023 19:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Артём Дзюба и Леонид Слуцкий готовятся основать новый медийный клуб 
В настоящее время футболист выступает за «Локомотив», а российский специалист не тренирует с ноября прошлого года.
29.07.2023 19:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Урал» на своём поле сыграл вничью с «Пари НН» во 2-м туре РПЛ 
«Урал» на своём поле сыграл вничью с «Пари НН» во 2-м туре РПЛ 
Команды встречались на домашнем стадионе «шмелей» в Екатеринбурге.
29.07.2023 19:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.