Вице-президент «Америки» исключил переход Диего Васкеса в российский клуб

Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос исключил переход полузащитника мексиканского клуба Диего Вальдеса в российский клуб. Интерес к чилийцу приписывали ЦСКА, а агент Вальдеса утверждал, что его клиент не против попробовать свои силы в России.

«Нет никаких шансов, что Вальдес продолжит карьеру в клубе РПЛ. Мы не можем получать деньги от российских клубов», — сказал Баньос в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Вальдес провел за сборную Чили 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 6,5 миллионов евро.