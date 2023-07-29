Клопп определился с тем, кто будет выполнять функции капитана «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что уже принял решение о том, кто будет новым капитаном клуба.
Напомним, что ранее эти функции выполнял Джордан Хендерсон. Полузащитник на днях стал игроком саудовского «Аль-Иттифака».
В СМИ сообщалось, что кандидатами на роль капитана являются Вирджил ван Дейк и Алиссоню
«Я уже знаю свое решение, но сначала я должен сообщить о нем игрокам», — приводит The Sun Клоппа.
Ранее Клопп заявил, что на контрольный матч против «Лестера» команду выведет Ван Дейк
источник: The Sun