«Урал» на своём поле сыграл вничью с «Пари НН» во 2-м туре РПЛ 

Футболисты «Урала» дома не смогли обыграть «Пари НН» в матче 2-го тура чемпионате России.
Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 0:0.
По окончании матча хозяева поля превзошли своего соперника по владению мячом (56 на 44), были равны с нижегородской командой по количеству ударов (7-7), однако уступили по показателю количества ударов в створ (2-3).
Добавим, что в настоящее время «Урал» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» располагается на 11-й строчке.
РПЛ
2-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Пари НН» (Нижний Новгород) – 0:0 (0:0)
источник: «Советский спорт»