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«Урал» на своём поле сыграл вничью с «Пари НН» во 2-м туре РПЛ 

Команды встречались на домашнем стадионе «шмелей» в Екатеринбурге.
«Урал» на своём поле сыграл вничью с «Пари НН» во 2-м туре РПЛ 
29 июля 2023 19:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Урал"

Футболисты «Урала» дома не смогли обыграть «Пари НН» в матче 2-го тура чемпионате России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 0:0.

По окончании матча хозяева поля превзошли своего соперника по владению мячом (56 на 44), были равны с нижегородской командой по количеству ударов (7-7), однако уступили по показателю количества ударов в створ (2-3).

Добавим, что в настоящее время «Урал» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» располагается на 11-й строчке.

РПЛ

2-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Пари НН» (Нижний Новгород) – 0:0 (0:0)

источник: «Советский спорт»
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