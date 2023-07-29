Артём Дзюба и Леонид Слуцкий готовятся основать новый медийный клуб 

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба и тренер Леонид Слуцкий в ближайшее время создадут собственный медийный футбольный клуб.

«Дзюба и Слуцкий — на 90 процентов в новом сезоне Медийной футбольной лиги. Партнёр утверждён. Свой клуб», — сообщил журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале.

В данный момент они являются ведущими совместного юмористического шоу на YouTube.

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. С тех пор за железнодорожников он провёл 15 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Слуцкий покинул должность главного тренера «Рубина» в ноябре 2022 года и с тех пор находится без работы.