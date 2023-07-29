Анчелотти заявил, что «Реал» завершил работу на трансферном рынке

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти настаивает, что клуб больше не будет делать приобретений в это трансферное окно.

«Я думаю, что мы завершили работу на трансферном рынке. Новички играют очень хорошо. Браим и Хоселу показали, что могут внести свой вклад в атаку команды. Я думаю, что у команды есть много возможностей для атаки, чтобы дать нам шанс на забитые голы», — цитирует Анчелотти The Mirror.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб может приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.