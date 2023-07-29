Стал известен лучший игрок матча 2-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своём поле сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). Им оказался защитник гостей Дмитрий Тихий.

Отметим, что 30-летний футболист нижегородцев провёл на поле всю игру и не отличился результативными действиями.

Добавим, Тихий перешёл в «Пари НН» на правах свободного агента в прошедшее межсезонье. Ранее он выступал за «Химки». В минувшем сезоне за подмосковную команду он сыграл десять матчей и заработал две жёлтые карточки.