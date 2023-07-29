«Гавр» внес Кузяева в заявку команды на чемпионат Франции

«Гавр» внес российского хавбека Далера Кузяева в заявку на чемпионат Франции.

Напомним, что 12 июля экс-футболист подписал с европейским клубом двухлетний контракт.

«Гавр» добавил Далера Кузяева в заявку команды на чемпионат Франции», - приводит ТАСС ответ пресс-службы «Гавра».

В минувшем сезоне Далер провел за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

В первом туре чемпионата Франции «Гавр» сыграет в гостях с «Монпелье». Матч состоится 13 августа.