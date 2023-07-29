Масалитин ожидает, что матч между ЦСКА и «Ахматом» будет сложным для обеих команд

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что его бывшему клубу предстоит сложный матч во втором туре РПЛ.

Армейцы 30 июля сыграют в гостях против «Ахмата».

- «Ахмат» проиграл матч в чемпионате, проиграл игру на Кубок. У них много травмированных, впрочем, и у ЦСКА тоже много травм, особенно у защитников. Если «Ахмат» проиграет еще раз, то ему тяжело будет выбираться из этой ямы. Тоже самое касается и ЦСКА, после «Ахмата» армейцы еще встречаются с «Локомотивом». Нельзя дарить очки просто так, чтобы претендовать на что-то серьезное в чемпионате. Игра будет очень тяжелая. Я еще не смотрел погоду. Тяжело будет и «Ахмату», и ЦСКА, - приводит «Газета.ru» слова Масалитина.

В первом туре РПЛ «Ахмат» уступил дома «Крыльям Советов» (1:2), а ЦСКА - в гостях «Уралу» (1:2).

В Кубке России клуб из Грозного проиграл на выезде «Зениту» (0:2), а армейцы разгромили «Оренбург» (6:0).