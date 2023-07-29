«Спартак» нацелился на футболиста, которым интересуется ЦСКА 

Руководство «Спартака» рассчитывает приобрести флангового защитника «Клермона» Нето Боржеса. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, московский клуб отказался от идеи покупки защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука и готовы поспорить с ЦСКА за подписание 26-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

Добавим, что Боржес перешёл в «Клермон» из «Генка» в июле прошлого года в качестве свободного агента. В сезоне-2022/2023 за французскую команду он сыграл 34 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро.