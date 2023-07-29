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«Спартак» нацелился на футболиста, которым интересуется ЦСКА 

В данный момент он является игроком «Клермона».
29 июля 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Спартака» рассчитывает приобрести флангового защитника «Клермона» Нето Боржеса. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, московский клуб отказался от идеи покупки защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука и готовы поспорить с ЦСКА за подписание 26-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

Добавим, что Боржес перешёл в «Клермон» из «Генка» в июле прошлого года в качестве свободного агента. В сезоне-2022/2023 за французскую команду он сыграл 34 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро.

источник: Metaratings.ru
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