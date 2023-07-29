«ПСЖ» не намерен продавать Маркиньоса в летнее трансферное окно 

Руководство «ПСЖ» не планирует расставаться с защитником команды Маркиньосом текущим летом. Об этом сообщает Footmercato.

Как утверждает источник, парижская команда будет отклонять все предложения по 29-летнему футболисту. Сообщается, что красно-синие также не продадут игрока в «Аль-Наср», который проявляет к нему серьёзный интерес.

Добавим, что Маркиньос играет в составе «ПСЖ» с 2013 года. В прошедшем сезоне за французский клуб он отыграл 44 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.