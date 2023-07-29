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Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о переговорах с легионерами

29 июля 2023 20:11
автор: Степан Шереметьев

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с легионерами, которые должны пополнить состав команды.

«Когда мы закончили сезон, то решили, что нужно формировать команду так, что легионеров будто бы нет. На сегодняшний день можно сказать, что этот принцип нас выручил, у нас сейчас есть очень симпатичная команда», - приводит слова руководителя пресс-служба уфимского клуба.

Ранее стал известен календарь нового сезона КХЛ. Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

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