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Клопп высказался о переходе полузащитника Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак»

Игрок на протяжении 12 лет выступал за «Ливерпуль». 
29 июля 2023 20:15
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход бывшего полузащитника команды Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак».

Отметим, что о трансфере 33-летнего футболиста в саудовский клуб стало известно в четверг, 27 июля.

«Конечно я был удивлен. Мы работали вместе восемь лет. Он знал, что мы хотим его сохранить, но мы не собирались препятствовать его решению уйти. Джордану будет нас не хватать, а нам будет не хватать его», — приводит слова немецкого специалиста Daily Mail.

Добавим, что Хендерсон играл в составе «Ливерпуля» с 2011 года. В прошедшем сезоне за мерсисайдцев он отыграл 43 матча и отдал три ассиста. Англичанин заключил трудовое соглашение с «Аль-Иттифаком» на три года.

источник: The Daily Mail
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