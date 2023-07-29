Клопп высказался о переходе полузащитника Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход бывшего полузащитника команды Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак».

Отметим, что о трансфере 33-летнего футболиста в саудовский клуб стало известно в четверг, 27 июля.

«Конечно я был удивлен. Мы работали вместе восемь лет. Он знал, что мы хотим его сохранить, но мы не собирались препятствовать его решению уйти. Джордану будет нас не хватать, а нам будет не хватать его», — приводит слова немецкого специалиста Daily Mail.

Добавим, что Хендерсон играл в составе «Ливерпуля» с 2011 года. В прошедшем сезоне за мерсисайдцев он отыграл 43 матча и отдал три ассиста. Англичанин заключил трудовое соглашение с «Аль-Иттифаком» на три года.