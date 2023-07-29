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Гончаренко объяснил, чего не хватило «Уралу» для победы над «Пари НН»

Встреча завершилась нулевой ничьей.
29 июля 2023 20:20
автор: Александр Шульгин

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча второго тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Пари НН».

«Сложно говорить, потерял очки «Урал» или нет, учитывая то, что мы могли больше создать давления у ворот соперника, чем мы сделали. Сегодня у нас было много сумбура, особенно это касается работы с мячом, поэтому качество атаки было не на том уровне, на котором хотелось.

Может быть, нам не хватило энергии в центре поля, особенно это касается конца первого тайма и начала второго, когда у «Пари НН» было преимущество. Хотелось больше контроля в центре поля», - приводит слова белорусского специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась вничью 0:0.

После двух туров в активе «Урала» четыре очка, волжане пока могут похвастаться лишь одним набранным баллом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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