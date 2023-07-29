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Эракович дебютировал в составе «Зенита» в матче против «Ростова» в рамках РПЛ

Серб появился на поле на 17-й минуте. 
29 июля 2023 20:31
автор: Глеб Шевяков

Новичок «Зенита» Страхиня Эракович совершил дебют за питерскую команду по ходу матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом».

22-летний футболист вышел на замену на 17-й минуте встречи после того, как защитник Дмитрий Чистяков был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

В эти минуты счёт в матче не открыт – 0:0.

Добавим, что Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» текущим летом за восемь миллионов евро. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые перехватили сербского игрока у московского «Спартака».

источник: «Советский спорт»
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