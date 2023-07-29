Игнатьев оценил ничью в матче между «Крыльями Советов» и «Динамо» в рамках РПЛ

Бывший тренер сборной России и «Торпедо» Борис Игнатьев подвёл итоги матча 2-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Динамо» (3:3).

«Если смотреть игру с позиции болельщика, то матч должен был понравиться. Команды много забили, много играли в атакующем ключе, было много игры у ворот. Это интересно. А когда команды решают задачи, то возникает вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют? Все старались играть в атаку, а на оборону обращали поверхностное внимание», — приводит слова 82-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, в настоящее время «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко после двух туров. «Крылья Советов» идут на первом месте, имея в своём активе четыре очка.