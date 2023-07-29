Кавани вернулся в Аргентину и будет выступать за «Боку Хуниорс»

Аргентинский нападающий Эдинсон Кавани вернулся на родину и будет выступать за «Бока Хуниорс».

Как сообщает клубная пресс-служба, форвард будет выступать под десятым номером. Напомним, ранее стало известно о том, что футболист покинул испанскую «Валенсию», в составе которой он играл в прошлом сезоне.

Кавани известен по выступлениям за за итальянские «Палермо» и «Наполи», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Уругвая Эдинсон дебютировал в 2008 году и провёл 136 матчей, в которых забил 58 голов.