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Воспитанник «Барселоны» Нико Гонсалес перешёл в «Порту»

За основной состав каталонского клуба испанец сыграл 37 матчей. 
29 июля 2023 21:26
автор: Глеб Шевяков

«Порту» приобрёл полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Как утверждает источник, 21-летний футболист обошёлся «драконам» в восемь с половиной миллионов евро. Он заключил соглашение с португальской командой на пять лет. Сообщается, что каталонцы имеют право первоочередного выкупа испанского игрока, а также получат процент с будущей перепродажи.

Добавим, Гонсалес является воспитанником академии «Барселоны». Сезон-2022/2023 он провёл на правах аренды в «Валенсии». За «летучих мышей» он отыграл 26 встреч, в которых отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу.

источник: ФК «Барселона»
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