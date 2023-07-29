Воспитанник «Барселоны» Нико Гонсалес перешёл в «Порту»

«Порту» приобрёл полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Как утверждает источник, 21-летний футболист обошёлся «драконам» в восемь с половиной миллионов евро. Он заключил соглашение с португальской командой на пять лет. Сообщается, что каталонцы имеют право первоочередного выкупа испанского игрока, а также получат процент с будущей перепродажи.

Добавим, Гонсалес является воспитанником академии «Барселоны». Сезон-2022/2023 он провёл на правах аренды в «Валенсии». За «летучих мышей» он отыграл 26 встреч, в которых отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу.